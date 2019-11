Il Ninja Nainggolan a Oristano tra selfie e autografi

Premiato dal sindaco Lutzu con una maschera della Sartiglia

È restato solo per poco più di un’ora ma sono stati tantissimi quelli che sono accorsi al centro federale “Tino Carta” di Oristano per farsi fare un autografo o scattarsi un selfie con Radja Nainggolan.

Il Ninja, calciatore belga e centrocampista del Cagliari, in città in occasione delle celebrazioni per i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti, ha incontrato i fans e le ragazze delle squadre di calcio femminile della nostra città, ed è stato premiato dal sindaco Andrea Lutzu con una maschera della Sartiglia, manifestazione simbolo della città.

Dopo aver speso parole di ringraziamento nei confronti del calciatore, che è dovuto scappare subito per impegni con la squadra cagliaritana, il sindaco Lutzu ha esortato la nostra città ad avere la stessa grinta del Ninja e osare sempre più come stanno facendo in questo campionato i Rossoblu.

Mercoledì, 13 novembre 2019

