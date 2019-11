Brutto incidente tra due auto sulla Statale 554 nella zona di Selargius, subito dopo via Roma. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente: si tratta di una Hyundai e di un fuoristrada. Molto probabilmente, stando alle prime testimonianze che arrivano direttamente dal luogo dello schianto, all’origine dell’impatto frontale ci sarebbe un semaforo non rispettato. Una terza automobile è poi andata a sbattere contro le altre due vetture. Il traffico è in tilt, le persone che si trovavano a bordo delle due macchine non sembrano aver riportato ferite gravi.

L'articolo Selargius, brutto incidente sulla 554: schianto frontale tra due auto proviene da Casteddu On line.