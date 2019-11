Diritti umani, giovani e violenza e rischi dei social network: tre conferenze

Appuntamenti promossi dalla Consulta Giovani di Oristano

Diritti umani, il punto di vista dei giovani oristanesi sulla violenza contro le donne e i rischi dei social network saranno al centro di tre incontri promossi dalla Consulta Giovani di Oristano. Si comincia sabato 23 novembre, con lo “Human Right Forum ’19”. Doreid Mohamad, presidente del comitato culturale nel Consiglio Mondiale dell’Unione Culturale Libanese Nel Mondo (W.L.C.U), terrà una conferenza dal titolo: “I diritti umani come mezzo di consolidamento della conoscenza attraverso la comunicazione”.

“Si parlerà della Carta dei diritti umani”, spiegano i ragazzi della Consulta. “Quando è stata scritta, quali sono gli Stati che la riconoscono, quali le aree geografiche in cui tali diritti non sono riconosciuti. La seconda parte verterà invece sulle conseguenze dei conflitti attuali in medio Oriente: si tratta di un focus, quindi, sulle politiche sociali del mondo arabo”.

Al termine del dibattito, seguirà la proiezione di un film di dieci minuti sulla Carta dei diritti umani.

Appuntamento alle 10.30, nella sala convegni dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Nel secondo appuntamento in programma, promosso con la collaborazione del consigliere comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità, Antonio Iatalese, sarà presentato “96%”, il docufilm della “Gnomos Production”, che ha come oggetto il punto di vista dei giovani oristanesi sul tema della violenza contro le donne. Seguiranno alcuni interventi e un dibattito sul film. La data da segnare in calendario è quella di domenica 24 novembre, alle 18, nella sala convegni dell’Hospitalis Sancti Antoni.