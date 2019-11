Aiutiamo chi ha meno di noi: per la Giornata dei poveri in campo anche gli studenti

A fine mese invece, il 26 novembre, l’arcivescovo Roberto Carboni incontrerà alcune delle famiglie della Caritas diocesana per un momento di condivisione e convivialità, organizzato in collaborazione con l’Istituto Don Deodato Meloni.

Sabato prossimo 16 novembre dalle 9 alle 19 la Caritas sarà invece presente al Conad Superstore del Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano, per l’annuale raccolta di prodotti da destinare alle famiglie in difficoltà. Domenica 17, invece, la Giornata Mondiale dei Poveri verrà celebrata nelle singole parrocchie della diocesi, con spunti e momenti di riflessioni ad essa dedicati.

Studenti mobilitati in questi giorni anche a Oristano a favore delle persone in difficoltà, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Caritas della Diocesi di Oristano, in occasione della “III Giornata Mondiale dei Poveri”, indetta da Papa Francesco e che verrà celebrata domenica prossima.

Fonte: Link Oristano

