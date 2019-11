Cambia il senso di marcia vicino alla scuola, genitori in rivolta

Il problema nel plesso di via Solferino. Petizione al Comune di Oristano

Automobilisti nel caos nella zona di via Solferino a Oristano. Una situazione che si aggrava nei momenti di ingresso e uscita da scuola degli alunni della vicina scuola elementare. Da quando è stato cambiato il senso di marcia di via Oberdan, percorribile da via Meloni verso via Othoca, i genitori lamentano di essere costretti a “improbabili giri” per poter tornare davanti al cancello dell’edificio scolastico.

Per cercare di porre rimedio ai disagi i genitori hanno anche inviato una petizione in Comune, con diverse firme.

“La situazione si è aggravata da quando le classi di Sa Rodia si sono in parte spostate in via Solferino”, spiega un genitori. “Ogni mattina alle 08:30 c’è una situazione particolarmente critica. Molti si avventurano in pericolose inversioni a U o ingressi contromano in via Oberdan”.

“Si blocca il traffico anche perché l’ingresso alla scuola elementare si collega all’ingresso all’asilo Boy”, fa eco una mamma. “Non é umano rimanere 20 minuti fermi e arrivare a lavoro in ritardo. Peraltro da una settimana il tutto é peggiorato poiché diverse classi, a causa dei lavori a Sa Rodia, sono state spostate in via Solferino”.

