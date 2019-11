Paura in piazza Repubblica. Un albero è caduto su due autovetture in sosta a causa del maltempo, i Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza.

La squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari è intervenuta alle 20 circa nei pressi di piazza Repubblica a Cagliari, a causa della caduta di un albero per il maltempo, che ha coinvolto due auto in sosta. Fortunatamente non ha coinvolto passanti né auto in transito. I vigili all’arrivo sul posto, hanno provveduto a delimitare l’area, al taglio dell’albero liberando le auto e così alla messa in sicurezza dell’area stradale e del marciapiede. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Cagliari.

L'articolo Il maltempo scuote Cagliari, paura in via Dante: albero crolla su due auto proviene da Casteddu On line.