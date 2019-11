“La discarica a Morgongiori non la vogliamo”. Pronti a dare battaglia Contestato il progetto previsto per la vecchia cava della Perlite. La cronaca dell’assemblea popolare

A Morgongiori nascerà un comitato che intende opporsi al progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nell’ex cava di perlite, a Serra Bingias. L’iniziativa è stata annunciata questo pomeriggio nel corso della presentazione pubblica del progetto e ha già raccolto adesioni nelle comunità dei vicini paesi di Ales e Uras. A Uras scenderà in campo anche l’amministrazione comunale, come hanno annunciato la sindaca Anna Maria Dore e il vice sindaco, Antonio Melis, decisamente contrari all’iniziativa, contestata, inoltre, dall’Associazione ex esposti amianto.

Le ragioni di queste opposizioni sono legate ai timori per le possibili ricadute ambientali e sulla salute dei cittadini.

Rassicurazioni a questo proposito sono giunte dal progettista, Giuseppe Frongia e dagli imprenditori, Aldo Mazzola e Salvatore Canu, che hanno preso parte all’incontro di questo pomeriggio, al quale non ha preso parte l’amministrazione comunale, e che è inserito nell’ambito della procedura di valutazione ambientale attivata dalla Regione.

