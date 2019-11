Addio a Luciana Arca, muore a 59 anni la commerciante-attrice diventata famosa con Pieraccioni

Lacrime per la scomparsa di Luciana Arca, se ne va a cinquantanove anni una commerciante molto conosciuta sia a Nuoro, dove per decenni ha gestito un negozio di elettrodomestici nel centralissimo Corso Garibaldi, sia in tutta Italia e all’estero grazie al ruolo ricoperto nel cinepanettone del 2011 di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità”. Tutti la ricordano, infatti, nei panni della madre superiora del convento “immaginario” di Sassoforti: le scene erano state girate a Villa d’Orri, a Sarroch. Nel 2017 aveva partecipato anche alla realizzazione del film “Death before love”, totalmente ambientato in Ogliastra. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi colleghi commercianti e anche di semplici cittadini che, in queste ultime ore, stanno inondando la sua bacheca di Facebook. E un ricordo particolare, rilasciato in esclusiva a Casteddu Online, arriva anche da Silvia Cei. È lei, infatti, la direttrice di produzione del film girato appena due anni fa nell’Isola.

“Sono sconvolta, Luciana era una donna sorridente e sincera. Durante le riprese di ‘Death before love’ ha recitato nel ruolo della madre della protagonista del film, riuscendo ad adattarsi alla perfezione al copione. Era poliedrica e sempre solare, quando ho saputo della sua scomparsa sono rimasta senza parole. Mancherà davvero a tutti noi dell’associazione Tra parola e musica”.

