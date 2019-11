Per poter accedere alla selezione gli interessati dovranno inviare 2 fotografie (un primo piano e una a figura intera), una breve presentazione e un recapito telefonico all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il casting si terrà nei giorni 27 e 28 novembre dalle 15.30 alle 20.00, presso la nuova sede del Coworking001, in via Vittorio Emanuele 36, Oristano.

Coworking001, in collaborazione con Axefilm, organizza un casting per il film a episodi Oristown, con la regia di autori sardi esordienti e la supervisione di Gian Paolo Vallati. Le riprese si svolgeranno nel periodo marzo/aprile 2020.

Cercansi attori per il film Oristown Come partecipare al casting

Fonte: Link Oristano

