Cagliari, crolla il soffitto della mensa universitaria: “Poteva essere una strage”

Il crollo di alcuni pezzi del soffitto della mensa universitaria di via Trentino a Cagliari? Per Emilio Serra e Simone Valleri, rappresentanti degli studenti di Azione Universitaria, “poteva essere una strage”. Insomma, non utilizzano certo mezzi termini i due ragazzi per definire quanto è avvenuto oggi, proprio mentre centinaia di giovani e meno giovani si trovavano dentro la maxi sala al piano sotterraneo della Casa dello studente. In rete sono ormai diventati virali i tanti video girati con gli smartphone che ben testimoniano sia la caduta di alcune lastre sia, prima, l’acqua che è caduta sul pavimento. “È giusto che gli studenti si facciano sentire”, è quanto dichiara Simone Valleri, rappresentante degli studenti di Azione Universitaria in Scienze Politiche.

“I vertici dell’amministrazione universitaria non possono sottovalutare le carenze strutturali, oltre che logistiche, che colpiscono l’Università degli Studi di Cagliari. Riteniamo che nell’immediato futuro sia necessario integrare le spese per gli investimenti, al fine di fornire non solo un insegnamento di qualità, ma anche spazi consoni alle necessità degli studenti”, prosegue Emilio Serra, rappresentante degli studenti di Giurisprudenza. “Noi studenti non siamo più disposti a rischiare la nostra incolumità per la cattiva gestione di un servizio che paghiamo profumatamente”.

