Paura in via Trentino a Cagliari. Parte del soffitto della mensa universitaria è infatti crollato, forse a causa delle infiltrazioni d’acqua dovute alla pioggia. Al momento, all’interno della sala, centinaia di studenti e studentesse stavano mangiando. I primi “scricchiolii” verso le 12:30: tanta l’acqua caduta per terra, prima del crollo di parte del soffitto. Fortunatamente, stando alle primissime informazioni, non si registrano feriti, ma solo tanta paura. Su Facebook e sulle “stories” di Instagram si possono trovare molti video, realizzati con gli smartphone dagli stessi universitari impauriti. E non è la prima volta che capita: anche due anni fa si erano staccati dei pezzi di soffitto. Lì, al piano interrato di quella Casa dello studente di via Trentino che attende manutenzioni efficaci da ormai troppo tempo.

L'articolo Cagliari, paura in via Trentino: crolla il soffitto della mensa universitaria proviene da Casteddu On line.