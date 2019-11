Si sbloccano a Oristano i Piani di zona: via a vendita e acquisti

“Il conguaglio non dovrebbe variare di tanto”, ha dichiarato l’assessore al Bilancio Massimiliano Sanna, “sia che questo riguardi un aggiunta da parte del cittadino o da parte nostra. La bozza del decreto mostra dei criteri simili a quelli che verranno usati dal Comune per il calcolo”.

“Non siamo stati fermi ad aspettare fino a ora, non era un problema meramente politico”, ha affermato il sindaco Andrea Lutzu. “Anzi questa soluzione, arrivata da un confronto con gli esperti del settore, che ricordo esser loro a dover stipulare l’atto, è stata ben vista anche da altri comuni. Proprio oggi ho parlato al telefono con il sindaco di Bosa che mi ha chiesto gli atti, in modo da intraprendere lo stesso percorso”

La soluzione arriva con una delibera di Giunta, che in attesa dell’apposito decreto del Ministero dell’Economia, permette la stipula degli atti, basandosi sui criteri usati prima di dicembre 2018, data in cui è stata cambiata la legge relativa allo svincolo.

Fonte: Link Oristano

