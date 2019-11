Imprese, 77% leader ha più di 60 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - In Italia ogni anno 60mila imprenditori vivono il passaggio generazionale. Le imprese familiari della Sardegna interessate da fenomeni di successione nel 2018 sono state circa 3.500, vale a dire quasi il 20% del totale delle imprese familiari dell'Isola.

L'imprenditoria sarda è relativamente anziana se confrontata con il dato italiano. Considerando, ad esempio, le imprese artigianali sarde, quelle guidate da ultra 50enni sono pari al 31,3% del totale a fronte di una media nazionale del 29,6%. Il 77% ha già superato i 60 anni. Se ne è parlato oggi a Cagliari nel corso dell'incontro "Come favorire un processo ordinato e di successo nella fase del passaggio generazionale nelle imprese in Sardegna" promosso da Intesa Sanpaolo e Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) che hanno presentato uno studio nell'Aula Magna dell'Università di Cagliari.

"Intesa Sanpaolo è una banca che assiste le Pmi italiane in ogni fase della loro vita, in grado di offrire una consulenza molto ampia e intendiamo essere il punto di riferimento per i processi di crescita, capitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione", ha detto Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori.

In Italia la classe delle business family è costituita da oltre 2,5 milioni realtà, circa l'85% delle imprese totali, una percentuale in linea con quella delle principali economie europee come la Francia (80%), la Germania (90%), la Spagna (83%). (ANSA).