Meteo, ora Detlef fa paura. Gli esperti: “Possibile trasformazione in ciclone similtropicale”

Successivamente “si posizionerà sul Tirreno nel pomeriggio, tra Sardegna e Campania, ed è quello il momento in cui potrebbe svilupparsi la trasformazione in ciclone similtropicale (TLC)”.

Bisognerà attendere fino al primo pomeriggio per sapere se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di uragano simile a quelle tropicali Tropical Like Cyclone (TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “In queste ore – ha spiegato all’AGI Claudio Cassardo meteorologo dell’Università di Torino – il ciclone, denominato Detlef dall’università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso Nord”.

Fonte: Casteddu On Line

