Scuole di musica: Oristano apre tra una settimana, Marrubiu a gennaio

Si cerca di risolvere il problema delle assunzioni dei docenti. I Comuni puntano a una gestione esterna Slitta ancora a Marrubiu l’apertura della scuola civica di musica Alessandra Saba, che aprirà addirittura a gennaio prossimo. A Oristano, invece, via alle lezioni la prossima settimana. I problemi relativi all’assunzione dei docenti, conseguenti all’entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione nella pubblica amministrazione, si fanno ancora sentire. Ora si punta all’esternalizzazione delle scuole: rimarrà sotto il controllo comunale ma verrà nominata una terza parte che avrà il compito di assumere i docenti e gestirla.

La Regione, però, non ha ancora deciso quale sarà il contributo del cosiddetto bando di esternalizzazione, per cui il sindaco di Marrubiu, e Andrea Santucciu, in accordo con il consiglio d’amministrazione della scuola, ha deciso appunto di far slittare l’avvio delle lezioni al 10 gennaio del prossimo anno. “Ho già inviato una lettera in Regione”, conferma il sindaco Santucciu, “ma non sapere a quanto corrisponde il contributo ci lascia in una situazione di incertezza. Per ora abbiamo deciso che è meglio aprire l’anno prossimo e intanto chiederemo ai Comuni di aumentare il versamento della quota”.

A Oristano invece la scuola aprirà la prossima settimana. Per ora il Comune sta lavorando a una soluzione temporanea per l’assunzione dei docenti, così da far partire le lezioni. Anche la città di Eleonora comunque ha deciso di esternalizzare la scuola di musica, e sta pensando di cederne la gestione alla Fondazione Oristano. “Per ora ci sembra essere la soluzione migliore”, spiega l’assessore comunale alla Cultura e vicesindaco Massimiliano Sanna. “Comunque ancora ci stiamo lavorando. La scuola, comunque, aprirà, non possiamo più aspettare”. Martedì, 12 novembre 2019 L'articolo Scuole di musica: Oristano apre tra una settimana, Marrubiu a gennaio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano