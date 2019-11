Cagliari, bollette del gas “sparite” da 7 mesi: migliaia di cittadini preoccupati

Le opzioni numeriche non mancano: il tasto 2 permette di parlare con Sassari, il quattro con Cagliari. Il problema arriva, però, dopo aver digitato la scelta: i telefoni della società sassarese Medea squillano a vuoto. O quasi. Una voce registrata invita ad attendere e il sottofondo di “Wherever you will go” dei The Calling suona all’infinito. Impossibile, o almeno difficile, mettersi in contatto con l’azienda che, da maggio scorso, si occupa di distribuire il gas anche a Cagliari, dopo il passaggio da parte di IsGas. Da quel momento, le bollette sono “sparite”: nelle cassette delle lettere dei cagliaritani non arrivano, ormai da sette mesi, le fatture. Su Facebook c’è chi racconta di aver ricevuto rassicurazioni via email da Medea: le bollette dovrebbero arrivare entro il mese di novembre. Ma non c’è nessuna certezza e nessuna comunicazione ufficiale. E, per logica, più passa il tempo e più le bollette saranno “alte”, quando arriveranno.

Il sito ufficiale di Medea non fornisce nessuna informazione o aggiornamento al riguardo. Il servizio di verifica di collegamento alla rete del gas in questa o quella città e in questo o quel quartiere è “momentaneamente sospeso” e, alla voce news, non c’è nessuna indicazione legata a quando arriveranno le bollette. I cagliaritani continuano ad attendere e a consumare, ogni giorno, gas, con la speranza di poter ottenere, quando arriveranno le bollette, almeno una dilazione dei pagamenti.

