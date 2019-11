A Paulilatino il corso di primo soccorso pediatrico

Al termine sarà rilasciato un attestato

A Paulilatino un corso di primo soccorso pediatrico, organizzato da Rahp Sas, dedicato a genitori, nonni, insegnanti e operatori del settore infantile e pediatrico, personale sanitario e studenti di medicina, infermieristica e fisioterapia.

Il corso si terrà venerdì 22 novembre, dalle ore 9, nella sala dell’asilo Sacro Cuore in Via San Lucifero, 22 a Paulilatino. La durata complessiva è di quattro ore. Verrà replicato anche in edizione pomeridiana dalle 14, per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina. Oltre alla parte teorica, è prevista un’esercitazione con manichini “lattante” e “bambino”, dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre.

La mancata conoscenza del primo soccorso costituisce un grosso svantaggio in caso di un evento acuto che possa mettere in pericola la vita di un bambino. Partecipando al corso sarà più facile gestire il problema.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione numerato. L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU, per gli studenti di Fisioterapia 0,5 CFU.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu, che ha esercitato al Pronto Soccorso di Sassari, ha diretto il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari. Attualmente sta lavorando a un progetto formativo per medici e infermieri nella provincia dello Yunnan, in Cina, ed è Consulente Tecnico del Giudice istruttore del Tribunale di Sassari.

Per iscriversi contattare l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o i seguenti numeri di telefono 079 274573; 345 6057081; 338 2202502.

Lunedì, 11 novembre 2019

