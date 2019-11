Caccia alla volpe nel Regno Unito, le immagini terrificanti riprese da un drone

Il membro di un’associazione contro la caccia alla volpe nel Regno Unito, la Kent Hunt Saboteurs, è intervenuto ad East Guldeford, nell’East Sussex, durante una battuta di caccia, trovandosi dinanzi all’orrore e alla violenza con la quale vengono perseguitate le volpi per denunciare l’illegalità con la quale ancora oggi viene praticata questo tipo di caccia. L’associazione ha provveduto a filmare con un drone l’aggressione di una muta di venti cani che stavano letteralmente sbranando la povera volpe. Immagini forti nelle quali possiamo vedere la volpe, ormai morta, con il corpo ridotto in brandelli. “Eravamo senza parole. L’attacco del branco dai segugi che hanno catturato la volpe e strappato la testa è durato tre minuti. Non è stata una morte rapida.” ha dichiarato il membro dell’associazione. Secondo le indiscrezioni trapelate da alcuni media locali, i cacciatori che erano nelle vicinanze del branco apparterebbero all’East Sussex e alla Romney Marsh Hunt, associazioni che rivendicano il diritto della caccia alla volpe, nonostante sia vietata dal 2005 nel Regno Unito. L’attivista Harry Blackhurst, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, dopo aver recuperato il corpo della povera volpe, ha presentato una denuncia, auspicando che le autorità monitorino maggiormente i luoghi in cui vige ancora questa barbara e arcaica tradizione. Un portavoce della polizia del Sussex ha dichiarato: “La polizia del Sussex ha ricevuto un rapporto sulla caccia illegale alla volpe a Guldeford, vicino a Rye, alle 14.29 di sabato (9 novembre). Gli agenti si portarono sulla scena. “È stato ora fornito un video e la questione verrà esaminata. ‘Chiunque abbia assistito all’incidente è invitato a denunciare online o chiamare il 101 citando il numero 763 del 09/11. ‘Non siamo in grado di prendere rapporti o testimonianze tramite i social media.’ Sui social, questo video scioccante ( https://metro.co.uk/video/shocking-drone-footage-shows-pack-dogs-hunting-fox-2046412/?ito=vjs-link ) che sta facendo il giro del mondo, ha già registrato migliaia di visualizzazioni e ha aperto un vero e proprio dibattito sulla modalità più cruenta perché c’è un combattimento tra animali che è vietato dal codice penale anche nel Regno Unito.

Fonte: Casteddu On Line

