Centro commerciale allo stadio di Cagliari, Fdi: “Meglio una clinica di lusso”

Il voto per lo stadio è atteso in aula nelle prossime settimane.

“Stiamo cercando la soluzione migliore per la sopravvivenza del tessuto economico cittadino”, ha dichiarato Mannino, “abbiamo pronto un emendamento per escludere la possibilità che possano essere venduti generi alimentari. Ciò che ci unisce è che tutti vogliamo lo stadio, ma dobbiamo fare tesoro di quello che sta capitando intorno a noi. I centri commerciali stanno chiudendo ovunque. Ci possono essere altre soluzioni che non hanno a che fare col commercio. Penso a una struttura sanitaria. A una nuova Villa Stuart che potrebbe nascere a Cagliari, ricalcando l’idea che la Prosperius di Firenze aveva per l’ospedale Marino”.

L’idea è di Pierluigi Mannino, Fdi, presidente della commissione Attività produttive del consiglio comunale che oggi si è riunita assieme alla commissione Urbanistica, presieduta da Antonello Angioni, Sardegna 2020, per discutere il nuovo piano guida su Sant’Elia, quello che getterà le basi per il futuro stadio del Cagliari. Mannino ha già espresso tutte le perplessità circa l’ipotesi di realizzare un centro commerciale a Sant’Elia.

“I centri commerciali stanno andando male in tutto il mondo. Se proprio il Cagliari deve mandare avanti un’attività economica per aiutare il progetto stadio, meglio se pensi ad un grande centro di riabilitazione”.

Fonte: Casteddu On Line

