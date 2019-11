“Monito contro il razzismo”: Liliana Segre cittadina onoraria di Bortigiadas

Liliana Segre venne liberata dall’Armata Rossa il primo maggio del 1945 dal campo di Malchow e che dei 766 bambini di età inferiore ai 14 deportati ad Auschiwitz, la Senatrice fu tra i venticinque sopravvissuti. “L’amministrazione comunale”, conclude Deiana, “vuole lanciare un messaggio netto, in linea con quello di moltissimi comuni, di condanna dell’odio, del razzismo e della xenofobia e, al contrario, a favore del rispetto, della tolleranza, della pace e dei diritti inalienabili dell’uomo. Speriamo che in Sardegna molte amministrazioni seguano questa linea in un tempo in cui troppo spesso i linguaggi dell’odio e dell’intolleranza prevalgono nel dibattito pubblico”.

Fonte: Casteddu On Line

