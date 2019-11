Marrubiu ricorda i Caduti in guerra

Un momento di aggregazione e appartenenza che ha coinvolto tutti

Molto più di momento comunitario quello dello scorso 4 novembre, la giornata commemorativa dedicata alla celebrazione per i Caduti in difesa per la pace, nel comune di Marrubiu.

Lo scorso lunedì, per l’occasione, nel piazzale del comune, dalle 9,30 alle 12, tutta la cittadinanza, l’Arma dei Carabinieri, e le scolaresche si sono riunite in un momento non solo celebrativo, ma anche di aggregazione e appartenenza.

“Un pensiero”, dichiara il sindaco Andrea Santucciu, “per le Istituzioni, per la Repubblica, per i caduti di tutte le guerre e per Liliana Segre. Perché siamo antirazzisti. È perché fascismo e nazismo e nessun totalitarismo tornino mai più”.

Tra i momenti salienti della giornata, la deposizione della corona d’alloro sul monumento dei Caduti, il discorso del primo cittadino Andrea Santucciu (che ha rivolto l’invito da parte sua a visitare la mostra temporanea dell’Arma dei Carabinieri allestita in una sala della sede municipale di Marrubiu), e la presenza dei carabinieri in pensione insieme a “Le Benemerite”, oltre alla parata dei bambini e delle scolaresche.

Lunedì, 11 novembre 2019

L'articolo Marrubiu ricorda i caduti in guerra sembra essere il primo su LinkOristano.it.