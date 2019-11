Da domani i campioni italiani di surf si sfidano tra le onde di Capo Mannu

Le prime batterie vedranno le competizioni di Longboard: tra gli atleti anche il riolese Mattia Maiorca (già Campione nei Surf Games 2017) e la giovanissima new entry Giulia Pala, quattordicenne di Solarussa, prima nella Coppa Italia di Longboard 2019 e, anche lei, come Maiorca, atleta dell’Is Benas Surf Club, prima scuola di Surf in Italiana e club organizzatore dell’evento per il settore Surfing della Federazione Italiana Scinautico e Wakeboard.

Inizierà domani la prima giornata di gara del Campionato assoluto di surf, che si svolgerà a Capo Mannu, nella marina di San Vero. Dalla mattina e fino al tramonto, atleti e atlete si sfideranno per i 6 titoli italiani di Shortboard, Longboard, SUP Wave e Bodyboard.

Fonte: Link Oristano

