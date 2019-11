Da Paulilatino cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari e al suo comandante

Al generale Andrea Di Stasio, “per l’attenzione, la cura e l’amore che ha dimostrato nei confronti della Sardegna e dei Sardi, per le grandi doti umane che lo hanno contraddistinto quale Comandante della Brigata Sassari, perché è stato accolto dai Sardi e si comporta da Sardo, completamente integrato nella terra che rappresenta per carattere, orgoglio e appartenenza”.

In corteo si è raggiunta quindi la chiesa parrocchiale di San Teodoro per assistere alla messa officiata dal parroco don Giovannino Peddio. Al termine, in un’affollata sala consiliare, si è tenuta la riunione del consiglio comunale straordinario dov’è stata data lettura delle motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari e al generale Andrea Di Stasio, comandante dei “Dimonios”.

Fonte: Link Oristano

