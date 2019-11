Domani piogge, vento e mareggiate sulla Sardegna: rischio burrasca, scatta la nuova allerta meteo

Diramato dalla Protezione Civile un nuovo Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse. Martedì 12 novembre, piogge, vento e mareggiate sulla Sardegna Precipitazioni, diffuse in particolare sul settore Nord-Orientale della Sardegna, dalla mezzanotte di oggi, lunedì 11, e sino alle 21 di domani 12 novembre 2019. L’avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse l’ha divulgato la Protezione Civile regionale, che per la stessa giornata di martedì prevede inoltre venti da Nord-Ovest sulle coste dell’Iglesiente e del Sulcis, in intensificazione sino a burrasca. Possibili anche le mareggiate sui tratti esposti.

Fonte: Casteddu On Line