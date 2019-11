Cagliari, caos al Ss. Trinità: “I medici del pronto soccorso si portano le sedie da casa”

Le sedie per i medici che operano al pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità? “Non ci sono”. Nelle stanze “sempre aperte” che accolgono, 24 ore su 24, i pazienti che hanno già fatto il triage, gli operatori avrebbero un problema non di poco conto: quello della mancanza anche di un semplice sgabello. La denuncia arriva dal segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara: “Qualche medico si deve portare la sedia da casa per poter lavorare e altri, invece, stanno utilizzando quelle dell’area relax, una stanza nella quale hanno la possibilità di farsi un caffè o bere un po’ d’acqua”. Le segnalazioni arrivate al sindacato sarebbero più di una, e tutte concentrate negli ultimi giorni. “È vergognoso”, tuona Cugliara, “non si riesce a capire che cosa ci stanno a fare alcuni dirigenti sanitari nei presìdi ospedalieri se non sono in grado di fornire qualche sedia ai medici”.

Fonte: Casteddu On Line

