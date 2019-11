Coppe Mondo vinte da Italia in mostra

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Dal Regno d'Italia alla Repubblica tutte le coppe più importanti vinte dalla Nazionale di calcio. Dal primo titolo mondiale del 1934 a quello del 1938.

Poi un salto di trent'anni alla conquista dell'Europa del 1968 con lo zampino di Gigi Riva. Fino al 1982, il successo in Spagna con i gol di Paolo Rossi e l'urlo di Tardelli davanti al presidente Pertini. E c'è anche l'ultimo trofeo, quello baciato da Buffon nel 2006 in Germania.

Le coppe più importanti della storia del calcio nazionale - rigorosamente sorvegliate dalle guardie giurate - andranno in giro per la Sardegna in un tour che parte da Cagliari - oggi e domani alla Sala Swatch - e toccherà Oristano (Sa Rodia, 13 novembre), Nuoro (Exme, 14 novembre), Sassari (14 e 15 novembre, sede Provincia) e Olbia (museo archeologico, 15 novembre).

L'organizzazione è della Lega nazionale dilettanti, comitato regionale Sardegna: si festeggiano i 60 anni della Figc. "Ci fa piacere ospitare queste coppe - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - soprattutto in concomitanza con i grandi risultati del Cagliari. Speriamo siano di buon auspicio: sognare non costa niente".

Presenti anche due giocatori del Cagliari dello scudetto, Adriano Reginato e Giuseppe Tomasini, il presidente del comitato sardo della Federcalcio Gianni Cadoni e il presidente regionale del Coni Gianfranco Fara. "Coppe che hanno fatto la storia del calcio", ha detto il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

Il clou del tour sarà la giornata del 13 novembre a Sa Rodia: "La nostra opera - ha detto Cadoni - è quella di far rotolare il pallone in ogni Paese. Riuscire a prendere tutte queste coppe è stata un'impresa. Per noi è molto importante la Coppa Europa perché uno dei gol decisivi lo realizzò Gigi Riva".

La Coppa del mondo non si vedeva a Cagliari dal 1990, l'anno della edizione italiana della competizione. Presente anche il Coppe preziose: durante la notte saranno ospitate e sorvegliate nelle caserme dei carabinieri. (ANSA).