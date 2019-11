Linkoristano nel progetto Anso in partnership col gruppo Google

Importante riconoscimento per il giornale on line Linkoristano che partecipa da oggi a un progetto editoriale con le principali testate on line italiane, sviluppato dall’associazione Anso, grazie al sostegno e alla collaborazione del gruppo statunitense Google. L’iniziativa consentirà di mettere in comune il patrimonio informativo prodotto quotidianamente dai giornali locali on line.

Linkoristano, in sostanza, potrà contare su una sorta di ufficio di corrispondenza in tutti i principali capoluoghi italiani, grazie al quale dare conto di eventi e notizie che in qualche modo possano interessare la nostra comunità provinciale: basti pensare alle tante iniziative che svolgono i nostri emigrati; alla presenza di gruppi e associazioni culturali oltre mare; agli eventi di sport; a quelli di cronaca.

Il progetto è stato presentato nel corso del Festival Glocal, a Varese, in un incontro al quale sono intervenuti gli editori e i direttori dei principali giornali online italiani e il vicepresidente news di Google Richard Gingras, giunto dall’America e affiancato da Riccardo Terzi, responsabile news di Google per l’Italia e l’Europa.

A fare gli onori di casa il presidente di Anso Marco Giovannelli e il vicepresidente Matteo Rainisio, che ha seguito in prima persona lo sviluppo del progetto.

Lunedì, 11 novembre 2019

