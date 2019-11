Spaccio di droga durante “Cortes Apertas”: giovane donna denunciata a Nuoro

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di sequestrare ulteriore marijuana, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e 380 euro in contanti.

Il personale delle Volanti ha trovato una borsa da donna nei pressi di una delle Cortes allestite per la nota manifestazione enogastronomica, all’interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto 6 dosi di marijuana appositamente confezionate in involucri di cellophane termosaldati pronti per essere ceduti ad eventuali acquirenti e alcune banconote di piccolo taglio probabile provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della serata di sabato 9 novembre la polizia, durante la manifestazione Cortes Apertas, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una giovanissima ragazza residente in città.

Fonte: Casteddu On Line

