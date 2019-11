Ad Arcidano una giornata speciale per la comunità

Dall’Unità di Italia alla festa delle forze armate e giornata dell’Anziano

Una giornata intensa per il comune di San Nicolò d’Arcidano, che sabato scorso ha voluto celebrare l’Unità di Italia, la festa delle Forze Armate e commemorazione dei Caduti in guerra, insieme alla giornata dell’anziano.

“Si è rivelata una scelta azzeccata”, ha dichiarato il sindaco Emanuele Cera. “Abbiamo vissuto momenti veramente belli e significativi. I cittadini, malgrado la pioggia insistente e l’abbassamento brusco delle temperature, hanno partecipato attivamente facendo emergere quello spirito di comunità, che in queste situazioni è particolarmente vivo”.

Presenti per l’occasione il parroco, le autorità civili tra cui il vice prefetto Vicario, i sindaci di Terralba, Arborea, Uras e Pabillonis, i militari in servizio e in congedo presenti, il comandante del Radar Remoto e il vice comandante del Poligono dell’Aeronautica Militare di Capo Frasca, il comandante della Stazione Carabinieri di Terralba, i vigili urbani dell’Unione dei Comuni, i marinai della Capitaneria di Porto di Oristano, gli uomini del corpo forestale di Marrubiu, le associazioni combattentistiche e d’arma, l’associazione combattenti e reduci della Provincia di Oristano e di San Nicolò d’Arcidano, l’associazione bersaglieri di Arborea, l’associazione Carabinieri in congedo di Terralba, l’associazione del Fante della Provincia di Oristano e di Uras, l’associazione provinciale insigniti al merito della Repubblica.

Presente anche Filippo Pili, sindaco dei ragazzi e tutti i consiglieri baby, le scolaresche locali e il corpo docente, la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Terralba, la protezione civile “Croce Verde Terralbese” la Coop Flema Soccorso, in rappresentanza e in servizio socio sanitario anche per queste occasioni, l’Avis, la Pro Loco e l’Auser di San Nicolò d’Arcidano, con il presidente Pietrina Serpi e i soci coinvolti e collaborativi al massimo.

Tra le scolaresche anche la scuola alberghiera, i docenti e gli allievi dell’Istituto Don Deodato Meloni di Nuraxinieddu che hanno svolto servizio di sala e catering cucinato dagli chef Mauro Concas, Antonio Mura e Roberto Tomaino.

Tante le ditte che hanno partecipato all’evento e hanno dato il loro contributo, tra queste l’Orto di Eleonora, L’Agricola Campidanese di Terralba, la Coop. Naturalis di San Nicolò d’Arcidano, la ditta autotrasporti Frongia.

Lunedì, 11 novembre 2019

