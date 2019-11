Un piatto tondo, quattro cucchiai ai lati e “colori” che ricordano il sardissimo “pane frattau”. C’è una mano che “stringe” una porzione di cibo, e spicca un tipo di pane simile, almeno a prima vista, a quello utilizzato in tutta l’Isola al centro del Mediterraneo. Piccolo particolare: la foto è stata scattata nel Kurdistan iraniano. L’autore è che Rubio, in questi giorni nel paese iraniano. Il cuoco, diventato famoso grazie ad alcuni reality televisivi incentrati sulla cucina, si lancia in un paragone decisamente curioso: “I curdi sono i sardi del Medioriente, anche loro sanno cosa vuol dire fare la scarpetta” e, per rinforzare le sue parole, lancia due hashtag: #Sardegna e #Panefrattau. Difficile sapere se Rubio abbia ragione, visto che non ha pubblicato la lista degli ingredienti utilizzati per il piatto. Per vedere la foto basta cliccare sul seguente link: https://www.instagram.com/p/B4sdHqWhcBr/?utm_source=ig_web_copy_link

L'articolo Chef Rubio: “I curdi sono i sardi del Medioriente, sanno cosa vuol dire fare la scarpetta” proviene da Casteddu On line.