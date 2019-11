Chiude per 40 giorni l’aeroporto di Olbia

Voli bloccati

L’aeroporto di Olbia ‘Costa Smeralda’ chiuderà per lavori di rifacimento della pista dal 3 febbraio al 13 marzo 2020. Air Italy ha annunciato stamane che in quei 40 giorni sospenderà i collegamenti su Roma Fiumicino e Milano Linate, in quanto accettati senza compensazione finanziaria, a differenza di quanto avviene per i voli Alitalia su Alghero, inseriti nel regime di continuità territoriale aerea della Sardegna. “I due diversi schemi di continuità territoriale”, spiega Air Italy, “rendono insostenibile per Air Italy il trasferimento dei voli sull’aeroporto di Alghero”.

“I collegamenti di Air Italy sulle rotte di continuità territoriale da e per Olbia saranno quindi disponibili fino al 3 febbraio”, precisa la compagnia, “data in cui opereranno i primi voli del mattino da Olbia per Roma Fiumicino (IG1111) e da Olbia per Milano Linate (IG1225) e dal 14 marzo al 16 aprile 2020, data in cui si conclude l’attuale programma di continuità territoriale sull’Aeroporto Olbia Costa Smeralda”. (AGI)

Lunedì, 11 novembre 2019

