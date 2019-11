Altre due ordinanze di demolizione per le scuderie abusive a Oristano

Anche il fabbricato di Fenosu, composto da quattro blocchi differenti, risulta essere stato costruito in tutte le sue parti in assenza di titolo abilitativo e variato nella sua destinazione d’uso dichiarata inizialmente dai proprietari.

Il fabbricato situato a Pesaria, secondo i documenti del catasto, era destinato ad essere un ricovero per attrezzi, sgombero, selleria e wc, ma di fatto è utilizzato come abitazione: ha un ampio soggiorno, cucina/sala da pranzo, camera da letto, due ripostigli e un bagno.

Nuove ordinanze di demolizione per le scuderie abusive. Alla lunga lista dei mesi passati, se ne aggiungono ora altre due, emesse nei giorni scorsi dal dirigente dell’Ufficio Tecnico e Urbanistico del Comune di Oristano, l’ingegnere Giuseppe Pinna. Riguardano un fabbricato a Pesaria e uno a Fenosu. I proprietari hanno a disposizione 90 giorni per provvedere a proprie spese alla demolizione.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.