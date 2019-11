Cagliari, manutenzione al serbatoio di San Vincenzo: possibili disservizi idrici

Abbanoa informa che mercoledì 13 novembre, dalle 8 alle 16, saranno eseguite delle opere di manutenzione al serbatoio di San Vincenzo a Cagliari, con la conseguente interruzione dell’erogazione idrica alle condotte di distribuzione principale.

Per limitare i disservizi saranno contestualmente eseguite manovre in rete per approvvigionare le utenze da condotte di distribuzione secondaria.

Potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di torbidità e cali di pressione nell’area d’abitato compresa tra le seguenti vie e limitrofe: Via Is Maglias, Viale Merello e Via Goito.

Eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati al Call Center di Abbanoa, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040, per poter agire nell’immediato con necessarie azioni correttive.

Fonte: Casteddu On Line