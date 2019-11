Cagliari, 26enne di Quartu finisce con l’auto contro il guard rail dell’asse mediano

Incidente stradale in tarda serata nell’asse mediano di scorrimento. Una Hyundai Atos condotta da una 26enne di Quartu percorreva l’asse mediano in direzione Brotzu. Nel tratto di curva a destra all’altezza della via de carroz, il conducente ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare il guard Rail alla sua sinistra. Sul posto interveniva un’ambulanza del 118 che trasportava la conducente al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Il manto stradale era bagnato a causa della intensa ed incessante pioggia caduta in giornata. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

Fonte: Casteddu On Line

