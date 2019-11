Drammatico incidente in Sardegna: addio al grande culturista Manuel Accorrà. Era uno dei culturisti più bravi e conosciuti nell’isola, ha perso la vita in un terribile incidente stradale nella strada che porta allo svincolo di Perfugas. Manuel, nativo di Chiaramonti, era alla guida di una delle due auto che sia sono scontrate frontalmente, una Range Rover e una Peugueot. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, a bordo dell’altra auto con un uomo di Sarule c’era anche il figlio con la moglie in stato di dolce attesa. Manuel era appassionato di body building da anni con un fisico eccezionale, grande amante anche dei cavalli. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano, non solo nel Nord Sardegna.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.