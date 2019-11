Stop alla pesca dei ricci: raccolte già quasi 5000 firme

Successo della campagna per lo stop alla pesca dei ricci di mare in Sardegna lanciata dagli ecologisti che hanno raccolto, in pochi giorni, quasi cinquemila firme. Il Gruppo di Intervento Giuridico, che ha avviato la campagna, prosegue la polemica con la Regione che ha autorizzato un prelievo fino a 2000 esemplari al giorno per i professionisti per poi interdire la pesca per quelli “sportivi”.

“Non ci facciamo certo ingannare dall’assessore dell’agricoltura, Gabriella Murgia, che ha emanato un provvedimento correttivo del calendario 2019-2020”, affermano i rappresentanti dell’associazione, sottolineando come il decreto del 24 ottobre scorso consenta a soli 182 pescatori professionali subacquei di raccogliere – in base ai dati del 2018 – ben 364.000 ricci al giorno fino al prossimo 15 aprile. E cioè, 2.184.000 a settimana, più di 8.730.000 al mese, quasi 50 milioni nell’intera stagione di pesca.

“A questi numeri, già fuori da ogni logica di buon senso, sarebbe necessario sommare quelli, completamente incontrollabili, derivanti dalla pesca abusiva”, rimarcano gli ecologisti.

“Alcuni comuni costieri”, – osserva Grig, “hanno, comunque, limitato i danni: Carloforte, nell’ambito del piano di gestione del sito di importanza comunitaria ‘Isola di San Pietro’ ha stabilito la possibilità di raccogliere 100 Ricci al giorno – 50 per i pescatori non professionisti – e lo stesso ha fatto San Vero Milis, nell’Oristanese”.

“La pessima politica ambientale regionale in materia rischia molto seriamente di far sparire dai nostri mari i ricci”, proseguono gli ecologisti , “eppure nello stesso calendario della raccolta si riconosce che le popolazioni del riccio di mare in Sardegna sono in ‘forte sofferenza… così come emerge dalle evidenze scientifiche – da ultimo rilevate nell’ambito del progetto di monitoraggio degli stock di riccio di mare – e dalle osservazioni riportate dagli stessi pescatori professionali subacquei”.

Il Gruppo di Intervento Giuridico punta ottenere dai ministri delle risorse agricole e dell’ambiente, e dalla Regione, una moratoria di tre anni della pesca, monitoraggi marini e provvedimenti di sostegno ai pescatori temporaneamente impossibilitati alla pesca.

Domenica, 10 novembre 2019

L'articolo Stop alla pesca dei ricci: raccolte già quasi 5000 firme sembra essere il primo su LinkOristano.it.