Allagamenti e smottamenti per la pioggia nell’oristanese

Diversi allagamenti e uno smottamento: è fortunatamente un bilancio di lieve entità quello dei disagi e dei danni registrati in provincia di Oristano, dopo la giornata di pioggia quasi incessante.

In città i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piemonte e in via Tevere per allagamenti, causati da caditoie ostruite.

Diversi le operazioni anche in provincia: a Ghilarza vigili del fuoco del comando provinciale hanno operato in un’abitazione di via Campania, che è rimasta allagata, e a Mogoro per alcune infiltrazioni d’acqua.

Un masso che è caduto sulla provinciale tra Genoni e Nureci, invece, ha visto l’intervento dei vigili del fuoco della sede distaccata di Ales.

Domenica, 10 novembre 2019

