Dramma a Maracalagonis, muore per un infarto un cacciatore di Quartu di appena 48 anni. La tragedia si è consumata oggi nelle campagne di Mara, la vittima è un cacciatore di Quartu che si è accasciato al suolo dopo essersi sentito male, inutili i soccorsi. Sul posto anche l’elicottero del Soccorso Alpino, ma non c’è stato niente da fare: quando sono arrivati i medici, il cuore del cacciatore aveva già smesso di battere sotto gli occhi di diversi testimoni. (notizia in aggiornamento)

Fonte: Casteddu On Line

