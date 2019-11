Sardegna, neonato muore nel sonno: la causa potrebbe essere la sindrome della morte in culla. Il bimbo aveva poco più di un mese. La notizia sulla Nuova Sardegna di oggi: un neonato muore nel sonno, la mamma lo aveva messo a dormire intorno alle 22 e a poca distanza si è subito accorta che stava male. La vicenda avvenuta a Sassari è finita anche sui siti nazionali, come riporta Fanpage:”A quel punto la mamma si è accorta che c’era qualcosa che non andava perché il figlioletto non si muoveva e non respirava. La donna ha subito allertato il marito e gli altri familiari, che in un primo momento avrebbero cercato di praticare le manovre di rianimazione alle quali però il neonato non ha risposto”. La Nuova Sardegna con un lungo servizio ripercorre oggi la vicenda, la causa ipotizzata è quella della “morte in culla”, fatale spesso anche per molti bimbi sani con meno di un anno.

