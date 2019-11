Il Tar respinge il nuovo Eurospin a Quartello, il Comune non si arrende: “Faremo ricorso in Appello”

Il Tar respinge il nuovo Eurospin a Quartello, il Comune: faremo ricorso in Appello. Vincono i residenti, il Tar boccia il nuovo Eurospin a Quartello ma il Comune di Quartu non si arrende. Pronto il ricorso in Appello davanti al Consiglio di Stato. Con una lunga nota diffusa oggi, il sindaco Stefano Delunas ha precisato la posizione dell’amministrazione comunale: “Con riferimento alla sentenza del Tar n. 113/2019 in merito alla costruzione di una media struttura di vendita nella lottizzazione Staineddus, me glio conosciuta come Quartello, il Comune intende chiarire che le

delibere adottate mirano a un’amministrazione della cosa pubblica improntata – come ha sempre fatto la Giunta fin dal suo insed iamento – alla massima legalità. Sebbene tale giudizio abbia s egno diametralmente opposto a precedente pronunciamento del 2014 (sentenza n. 32), il procedimento si è svolto infatti

all’insegna dell’assoluta trasparenza.

L’Amministrazione si trova a gestire ogni anno migliaia di provvedimenti, che necessitano tutti di

essere studiati in modo molto accurato. Può anche accadere che l’interpretazione della normativa da parte del

Comune possa divergere rispetto a quella dei giudici. Questo, però, non significa affatto che la correttezza

degli atti amministrativi possa essere messa in discussione, tanto è vero che, tornando al caso specifico, la

sentenza del Tar non contesta nel merito il procedimento del Servizio Urbanistica.

Ciò non è accaduto proprio perché la gestione del procedimento è stata portata avanti nel totale

rispetto delle regole amministrative. È stata infatti convocata una Conferenza di servizi, alla quale hanno

partecipato tutte le parti interessate. Di misterioso, casomai, c’è il motivo per cui coloro i quali non si sono

espressi durante il procedimento – dunque esattamente nella sede in cui ciò era richiesto – dopo aver taciuto

hanno deciso di presentare ricorso. In ogni caso è indiscutibile che l’iter procedurale sia stato documentato e

certificato.

È inoltre di pubblico dominio quanto stabilito dall’altra citata sentenza del Tar, la n. 32 del 2014, la

quale certifica la legittimità della concessione 68476 del 2012 e l’illegittimità dell’avvio del procedimento di



annullamento della concessione 142/2009, tutte riferite al cosiddetto ‘ecomostro’ che sarebbe dovuto sorgere

a Quartello al posto della molto più contenuta media struttura di vendita oggetto della sentenza del 2019. Ciò

indiscutibilmente conferma che la costruzione della struttura commerciale è una scelta compatibile con la

normativa che rientra tra le opzioni a disposizione della ditta proprietaria dell’immobile.

La correttezza del procedimento è inoltre in qualche modo desumibile anche dal fatto che il Tar non

condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, bensì le compensa, confermando la complessità

del caso: è una situazione non evidente, non univoca, quindi tale da poter suscitare interpretazioni di segno

diverso. Diversa la tesi sostenuta nel 2014 laddove il Tar condannava invece la controparte al pagamento

delle spese di giudizio e legali.

La stessa sentenza del Tar, peraltro, dà atto che il decreto attuativo che introduce i nuovi limiti è

entrato in vigore nel luglio 2018, quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Pertanto, recita

testualmente la sentenza, “non è applicabile alla vicenda in esame” e in ogni caso tale provvedimento in

alcun modo può essere utilizzato per ‘giudicare’ un provvedimento amministrativo precedente.

La validità del procedimento dell’Ente è infine confermata dal fatto che la costruzione della media

struttura di vendita non viola alcuna disposizione tra quelle contenute nel Piano di Lottizzazione, nel

Programma di Fabbricazione, nel Piano Urbanistico Comunale e nel Regolamento Edilizio del Comune di

Quartu S. Elena.

In conclusione si ricorda che, quando non si tratta di casi di sospensiva, il Comune da prassi attende

la notifica della data dell’udienza e immediatamente nomina un legale a tutela della propria posizione. Nel

caso specifico, la Giunta aveva già deliberato da marzo di costituirsi, cosa che non si è poi concretizzata

esclusivamente in quanto il Servizio Contenzioso non ha potuto individuare il legale per la difesa dinanzi al

Tar in attesa della notifica dell’udienza. Tuttavia sono stati già approntati gli atti finalizzati a proporre

impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato. In quella sede l’Ente avrà la possibilità di dimostrare la

correttezza dell’atto amministrativo. Sussistono infatti fondate ragioni in relazione alla sostenibilità e

legittimità sotto il profilo urbanistico e amministrativo del provvedimento alla data odierna annullato”.

Fonte: Casteddu On Line