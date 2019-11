Cagliari, maxi multe da 500 euro: scoperti due market che vendevano alcol dopo le 21 nel centro storico, in barba alla nuova ordinanza del sindaco Truzzu. Controlli a tappeto degli agenti della Polizia Locale. Nel corso dei servizi di presidio del territorio, le pattuglie impegnate hanno preventivamente fatto opera di informazione capillare a tutte le attività interessate informando gli esercenti dell’emanazione della recente ordinanza sindacale n. 69 e dando loro le principali informazione in essa contenute. Nonostante ciò, nei controlli predisposti sabato notte di diversi esercizi commerciali alimentari con superficie al di sotto dei 150 mq ancora aperti dopo le 21, è stato accertato che 2 restavano ancora aperti nonostante avessero nella loro offerta commerciale giornaliere bevande alcoliche; per loro è scattata la sanzione amministrativa di 500 € e verrà inoltrata la segnalazione agli uffici comunali competenti per i provvedimenti di sospensione del titolo abilitante alla vendita come previsto dell’ordinanza.

Fonte: Casteddu On Line

