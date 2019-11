Grave attentato contro i militari italiani in Iraq: cinque feriti, tre sono gravi. Cinque soldati della missione ‘Prima Parthica’ sono rimasti coinvolti in un’esplosione avvenuta nella zona di Kirkuk, nel nordest del Paese. Tre di loro sono in gravi condizioni, feriti alle gambe, racconta Quotidiano Net che aggiunge: “Nessuno è in pericolo di vita, come conferma l’Ambasciata italiana, ma tutti e tre avrebbero lesioni serie agli arti inferiori: per almeno uno sarebbe stata necessaria un’amputazione parziale. Secondo quanto riferisce lo Stato Maggiore, a deflagrare sarebbe stato un Ied, ordigno rudimentale, che ha investito un team misto di Forze speciali italiane, impegnate nell’addestramento di milizie curde e irachene contro l’Isis. I cinque feriti sono stati subito soccorsi e trasferiti da elicotteri americani in ospedale”.

