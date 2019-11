Nainggolan, qui le gioie valgono di più

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ci divertiamo, continuiamo così, lavoriamo e vediamo dove si arriva. Tutti positivi chi è in campo e chi è in panchina. Chi sta fuori è importante quanto chi gioca. Ho avuto tante soddisfazioni ma quelle prese qui hanno un valore particolare, valgono di più". Radja Nainggolan si gode il momento magico del Cagliari e il suo: il belga, grande protagonista contro la Fiorentina, esalta i sardi. "Ci stiamo togliendo molte soddisfazioni" ha detto Nainggolan.

Fonte: Ansa

