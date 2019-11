Maran "Cagliari, non fermiamoci"

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Neanche nelle più rosee previsioni potevamo pensare di arrivare fin lassù, ma ora dobbiamo continuare così senza fermarci, perché migliorare si può sempre e questa squadra ne ha i margini". Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, dopo il trionfale 5-2 alla Fiorentina che vale il terzo posto. "Questi risultati sono il frutto del buon lavoro che stiamo facendo - ha proseguito ai microfoni di Dazn - cui ci spinge anche l'enorme affetto ed entusiasmo dei tifosi. Tutti danno il massimo in allenamento, anche chi non gioca.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.