Serie A: Cagliari-Fiorentina 5-2

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Il Cagliari ha battuto la Fiorentina 5-2 nella gara dell'ora di pranzo della 12/a giornata della Serie A, salendo momentaneamente al terzo posto in classifica. E' stata una partita memorabile per i rossoblù, nella settimana del 75/o compleanno di Gigi Riva, che ha avuto come protagonista assoluto Radja Nainggolan, con tre assist e un gol favoloso. Il Cagliari vinceva 3-0 già all'intervallo, con le reti di Rog, Pisacane e Simeone, per poi portarsi sul 5-0 grazie a Joao Pedro e all'ex interista. Nel finale, una doppietta di Vlahovic ha reso meno pesante il passivo per i viola.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.