Monserrato, scontro tra due auto in via Giulio Cesare: due feriti in ospedale

Scontro tra due auto a Monserrato: una si è ribaltata. I Vigili del Fuoco sul posto congiuntamente alle ambulanze inviate dal 118 per soccorrere due feriti.

La squadra di pronto intervento “2A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta poco prima delle 2 di questa notte in via Giulio Cesare a Monserrato per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e una si è ribaltata.

Due occupanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale inviato dal Servizio di Emergenza del 118 e trasportati in ospedale in codice giallo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Fonte: Casteddu On Line