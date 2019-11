"Non ho parole per dirvi... grazie!" raccolta fondi consegnata ad Alì, il Kebabbaro rapinato a Sinnai

"Non ho parole per dirvi... grazie!".

E' un uomo di poche parole Alì, il kebabbaro originario di un paesino nell'Hinterland di Islamabad in Pakistan rapinato da un noto pregiudicato Sinnaese a fine settembre.

Alì è una persona umile, un onesto lavoratore che ogni giorno prepara panini nella sua piccola attività in via E.D'Arborea a Sinnai.

Questa sera, le Associazioni Madiba e Radio Fusion per mano della presidente Valentina Pusceddu hanno consegnato copia del bonifico di 968,10 Euro donato ad Ali nel giorno del suo 33 esimo compleanno.

La cifra è stata raccolta grazie ad una raccolta fondi facebook oltre a diverse donazioni via paypal, bonifico e contanti.

55 Donazioni complessive che vanno a "restituire" quasi l'intera cifra rubata al Pakistano (1200).

L'importo era stato accumulato da Alì, per essere spedita in Pakistan in favore di un famigliare con problemi di salute.

La raccolta fondi ha avuto una notevole partecipazione ed è stata un'importante manifestazione di solidarietà dei sinnaesi che rende tutti orgogliosi perché, in questo momento, poter dire che a Sinnai non c'è solo rassegnazione o egoismo individualista è motivo di consolazione e speranza.