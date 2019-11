Marina Piccola, esce di strada e si schianta sulla carreggiata: ferito il conducente. Incidente stradale sulla viale Lungomare Saline, i soccorritori sanitari e Vigili del Fuoco sul posto per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza l’autovettura e la sede stradale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari è intervenuta questa sera per un incidente stradale, in via lungomare Saline all’altezza della località Marina Piccola, dove un’autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada andando a sbattere a bordo della carreggiata: subito soccorso dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118, fortunatamente in codice verde, gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

