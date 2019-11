Cagliari-Fiorentina, sale la febbre: tanti tifosi ad Asseminello per incitare i rossoblù

CAGLIARI: LA FEBBRE DELLA DOMENICA A PRANZO

Sale la tensione per la sfida contro la Fiorentina alla Sardegna Arena: tanti tifosi ad Asseminello per incitare i rossoblù. E’ inutile negarlo, la partita di domani (alle 12.30) alla Sardegna Arena, rappresenta per i tifosi rossoblù una svolta importante per la stagione del centenario, ci sono troppi incroci e coincidenze che portano a pensare che non sarà un’ordinaria partita in casa. Innanzitutto gli ex di turno, fra tutti il capitano dei capitani, Davide Astori, indimenticabile campione scomparso che ha militato in entrambe le squadre; l’ex di lusso Giovanni Simeone che vorrà dimostrare agli ex compagni tutto il suo valore e la sua capacità di attaccante di razza.

Per il Cagliari sarebbe il decimo risultato utile consecutivo, un record che porterebbe altri punti alla causa rossoblù, consolidando il posto tra le grandi del campionato. L’ultima visita dei viola a Cagliari, risale al 15 Marzo del 2019, furono Joao Pedro e Ceppitelli a segnare i goal che permisero al Cagliari di vincere la partita e di ipotecare la salvezza, una gara che i tifosi cagliaritani non scorderanno mai, la morte improvvisa a causa di un infarto, di un tifoso in curva sud, si chiamava Daniele Atzori e aveva 45 anni ed una passione sfrenata per il Cagliari. Durante il malore di Daniele, dal settore ospiti adiacente alla curva sud, si levarono dei cori choc (devi morire) da parte dei tifosi fiorentini, proprio mentre Daniele veniva soccorso dai sanitari.

Speriamo che l’entusiasmo dei tifosi cagliaritani sia superiore a questo triste ricordo a otto mesi appena di distanza e speriamo che i ragazzi di Maran, oltre a dedicare un momento al ricordo di Daniele, dedichino al popolo di Sardegna una vittoria che stando alle ultime prestazioni non è un risultato impossibile. Come di consueto, anche la Fiorentina non verrà a Cagliari con l’animo generoso di fare regali a buon mercato, il Cagliari dovrà imporre la rabbia agonistica e l’assetto tattico che tanto è piaciuto a Bergamo. I precedenti del resto, sono a favore dei rossoblù, su 39 incontri in terra sarda, 17 vittorie per il Cagliari, 15 pareggi e 6 vittorie per la Fiorentina, numeri che incoraggiano prestazioni importanti e tifosi pronti a impazzire per il lunch match nel ricordo di Daniele.

Gigi Garau

