I dolci nella dieta, ricette e calorie giuste: come preparare le torte più buone restando in forma

I dolci nella Dieta

Ricette e Calorie

A cura di Raffaella Aschieri

(@ DietistaM enutrix )

La dieta dimagrante spesso non prevede dolci. Ma , salvo diverse prescrizioni da parte del proprio medico curante relative a particolari condizioni di salute , qualche dolce si può mangiare anche

seguendo un regime dimagrante e dimagrire ugualmente. E’ fondamentale il tipo di ricetta e conoscere il valore energetico del dolce prescelto e riuscire a farlo rientrare nel bilanciamento

calorico giornaliero previsto dal vostro nutrizionista specie rispetto a grassi e zuccheri. Una fetta di torta può infatti avere lo stesso va lore energetico di un piatto pasta al ragù ma altri decisamente

inferiore.

Ecco un ricettario Menutrix sfizioso e per tutti i gusti e esigenze. P artiamo dai dolci più leggeri

considerati diete tici sino a quelli della tradizione sarda e italiana fra torte , crostate e bis cotti.

D essert di ricotta e mandorle 262 kcal 12,32 p 3,92 g 22,00 l a porzione ingredienti per una

persona ricotta di vacca 80 g mandorle 25 g dolcificante saccarina preparazione in una ciotola

amalgamare la ricotta con le mandorle dolci e tritate e il dolcificante. aggiungere alcune gocce di

aroma alla mandorla se si desidera accentuare il sapore. quando la crema sara’ soffice e omogenea

versare in una tazzina e cospargere con 2-3 mandorle tritate. consumare la ​

crema fredda.

Purea di pere 143 kcal 4,60 p 30,40 g 1,20 l a persona Ideale per merende pomeridiane.

Ingredienti pere (senza buccia) 200 g yogurt scremato 120 g miele 10 g cannella in stecche

preparazione tagliare a piccoli pezzetti la pera, unirla allo yogurt scremato, al miele e alla cannella.

mettere il tutto in un frullatore fino ad ottenere una crema densa ed omogenea .

Crostata di frutta fetta da 50 g kcal 170 2,45 p 32,75 g 4,10 farina tipo 00 250 gr • zucchero

b ianco 100 gr • burro 150 gr • uova 2 tuorli • marmellata di ciliegie 200 gr • marmellata di 100g .

Preparazione: Mettete la farina, il burro freddo a tocchetti, lo zucchero e i due tuorli in una ciotol a

capiente . Impastate con la punta delle dita fino a che non ottenete un impasto omogeneo. Mettete a

riposare la pasta frolla in frigorifero per almeno 30 minuti. Stendete l’impasto, mettetelo in una

teglia precedentemente imburrata ed infarinata e bucate il fondo con i rebbi della forchetta . Tagliate

la pasta in eccesso dai bordi con un coltello e impastatela nuovamente. Stendete nuovamente

l’impasto avanzato e ricavate delle striscioline che ci serviranno a decorare la crostata. Mettete tutto

in freezer per 30 minuti. Estraete il guscio di frolla dal congelatore e farcitelo con la marmellata e

decor ate con le strisce di frolla . Mettete la crostata in forno ventilato a 180° per circa 50/60 minuti

fino a doratura in modo che la pasta frolla risulti croccante.

SEADAS Cucina tradizionale sarda (Un dolce salato che può diventare una cena vera e

propria ) 550 kcal 16.50P , 2.76 G, 18,60 L (UNA) Ecco la ricetta delle seadas : Per la pasta: 1 Kg

di farina 00 200 gr. di strutto 100 gr. di zucchero acqua calda q.b. Per il ripieno: Panedda

(formaggio vaccino tipico s ardo) e scorza di limone grattu giata e mescolata allo zucchero. Queste

quantità le potete ridurre in base al numero di seadas che volete ottenere. Impastate farina e

zucchero con acqua calda e strutto, precedentemente fuso in un pentolino.

Tirate delle sfoglie

abbastanza sottili e disponete sopra una fetta sottile di formaggio e un pizzico di scorza di limone e

zucchero.

Coprite e chiudete bene.

Per il ripieno:

Panedda

(formaggio vaccino tipico sardo) e

scorza di limone grattugiata e mescolata allo zucchero.

* Queste quantità le potete ridurre in base al

numero di

seadas

che volete ottenere.

Impastate farina e zucchero con acqua calda e strutto,

precedentemente fuso in un pentolino.

Tirate delle sfoglie abbastanza sottili e disponete sopra una

fetta sottile di formaggio e un pizzico di scorza di limone e zucchero.

Coprite e chiudete bene.

​

Le

Seadas

sono pronte e le potete conservare in frigo, se pensate di consumarle a breve o in freezer.

​

Attenzione: vanno fritte al momento e appena giù da fuoco vanno cosparse di miele o di zucchero.

​

in cottura non vanno girate, ma aiutandovi con un cucchiaio, bagnate la parte superiore con l’olio

bollente, si gonfieran

n

o bene e saranno pronte una volta dorate.

To

rta di mele casalinga

444

kcal 11,90 P 109,15 G 9,10 L

fetta da 50 g In un regime da 1400

kcal giornaliere

può qualche volta rappr

e

se

ntare una buona prima colazione con tazza di te o

caffè.

ingredienti per una porzione da 50 g farina frumento tipo 00 50 g uovo intero 40 g

​

burro 5 g zucchero 5 g mele (senza buccia) 200 g lievito di birra compresso scorza di limone latte

intero 25 g preparazione montare con un frullino le uova con lo zucchero e un pizzico di sale fino

ad ottenere un composto ben gonfio.

unire la scorza di limone, la farina setacciata con il

​

lievito, il latte. l’impasto deve risultare abbastanza

morbido. imburrare uno stampo, versare

l’impasto e

terminare sistemando in bell’ordine le mele tagliate a

spicchi sottili; spolverare con due

cucchiaini di zucchero

lasciati da parte in precedenza e con il resto del burro a

fiocchetti. infornare

a 180ø per 30 minuti.

Torta alla frutta con crema pasticcera

fetta da 70 g 539 kcal 9,17 p 65,87 g 6,65 l per la base

​

• 250 g di farina

• 150 g di zucchero

• 100 g di burro

• 1 uovo intero + 1 tuorlo

• mezzo bicchiere di

latte

• scorza grattugiata di 1 limone

• 1 bustina di lievito per dolci

• 1 pizzico di sale.

per la crema

pasticcera

• 4 tuorli

• 100 g zucchero

• 40 g farina

• 500 ml di latte

• una bustina di vanillina.

per

decorare

• ananas sciroppato

• fragole

• kiwi.

P

er la crema pasticcera: riscaldate il latte con la

vanillina.

in una casseruola versate i tuorli e lo zucchero e montare con una frusta elettrica per circa

15 minuti fino ad ottenere un composto spumoso e biancastro. unite la farina setacciata e mescolate

per incorporarla bene al composto di tuorli e zucchero. sempre mescolando unite il latte a filo.

​

mettete sul fuoco e senza smettere di mescolare portate ad ebollizione, abbassate la fiamma e fate

sobbollire per 2-3 minuti fino a far addensare la crema. versate la crema in una ciotola per bloccare

la cotture e coprite con della pellicola fino a quando non si sarà raffreddata. preparate la base:

montare l’uovo, il tuorlo e lo zucchero per 10 minuti. unite il burro fuso, il latte e la scorza del

limone e continuate a montare. incorporate la farina con il lievito ed il pizzico di sale e mescolare

con una spatola. imburrate ed infarinate uno stampo da costata da 26 cm e versateci l’impasto.

infornate a 180°c per 30 minuti.

fate raffreddare la base. bagnate la base con lo sciroppo

dell’ananas.

​

coprite con la crema pasticcera. decorate con l’ananas, le fragole ed i kiwi tagliati a fette e uva.

​

120 g

( 4 PROFITEROLS) kcal 451 kcal P 45,84 G 28,80 L

I

ngredienti

Profiteroles

al cioccolato

Per circa 60

bigné

Burro 100 g Acqua 200 ml Sale 1 pizzico Zucchero 5 g Uova 4 medie Farina 130

g

PER LA CREMA CHANTILLY

Panna fresca 500 ml Zucchero a velo 2 cucchiai rasi

PER LA

RICOPERTURA

Panna fresca 500 ml Cioccolato fondente 400 gr Latte fresco 20 ml

Per preparare

i

profiteroles

al cioccolato bisogna cominciare con la realizzazione dei bignè con gli ingredienti

indicati in questa ricetta seguendo le indicazioni per la preparazione della pasta per bignè che potete

visionare cliccando qui.

Una volta cotti e ormai freddi praticate un foro sulla base di ogni bignè con

qualcosa di appuntito (il manico di un cucchiaino) in modo che la bocchetta della tasca da

pasticcere che userete per farcirli possa penetrarvi.

A questo punto preparate la crema Chantilly che

vi servirà per farcire i

profiteroles

al cioccolato, mettete in una ciotola capiente 500 ml di panna

fresca ben refrigerata mescolata con lo zucchero a velo; con uno sbattitore montate la panna fino a

che sarà talmente soda da rimanere attaccata alle fruste senza colare Con la crema ottenuta riempite

tutti i bignè e poneteli in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico o coperti da pellicola

trasparente.

Nel frattempo preparate la ricopertura dei

profiteroles

al cioccolato: mettete in una

casseruola la panna e il latte, quindi portateli a sfiorare il bollore e aggiungete il cioccolato tritato

mescolate fino a sciogliere completamente il cioccolato e a ottenere un composto liscio e privo di

grumi. Ponete il composto in frigorifero e attendete che raffreddandosi, si addensi al punto che

riesca a velare i bignè rimanendo attaccato alla superficie

Tuffate i bignè, uno alla volta, all’interno

della crema al cioccolato e con l’aiuto di due forchette prelevateli, fateli scolare leggermente

disponeteli in un piatto formando una base sulla quale poggerete via via tutti gli altri per terminare

con una piramide Se vi dovesse avanzare della crema al cioccolato, potete versarla sopra la

piramide e poi finire guarnendo i

profiteroles

al cioccolato c

on fiocchetti di panna montata.

Se non

desiderate gustare i

profiteroles

al cioccolato immediatamente, metteteli in frigorifero e tirateli fuori

15 minuti prima di servirli.

​

70 g

Torta margherita

257 kcal 6,23 P 44,38 G 7,28 L

Ingredienti

150 gr di farina

150 gr di

fecola di patate

5 uova

180 gr di zucchero

90 gr di burro

130 ml di latte

16 gr di lievito per dolci

1

scorza di limone

1 pizzico di sale

zucchero a velo

qb

.

Separate i tuorli dagli albumi e tenete questi

ultimi da parte.

Montate i tuorli con lo zucchero. E’ molto importante lavorare le uova con una

frusta (a mano o elettrica) per diversi minuti

perchè

più il composto incamera aria, maggiore sarà la

morbidezza della torta. Utilizzate uova a temperatura ambiente.

Dopo che la montata di

uova

avrà

assunto un aspetto chiaro e spumoso, aggiungete il burro a temperatura ambiente ammorbidito a

pezzetti e amalgamatelo per bene.

Terminata questa operazione, setacciate la farina, la fecola e il

lievito e aggiungeteli poco alla volta al composto.

Per aiutarvi nell’impasto, aggiungete anche il

latte. Qualora il composto dovesse risultare ancora secco aggiungete, poco alla volta, altro latte.

Grattugiate la buccia di mezzo limone e aggiungetela all’impasto.

Montate gli albumi tenuti da

parte in precedenza a neve ferma.

Prendete gli albumi montati e uniteli al composto. Eseguite

questa operazione con delicatezza, aggiungendoli poco alla volta e mescolando con una paletta di

silicone dal basso verso l’alto per non far smontare l’impasto.

Imburrate e infarinate una teglia da

forno da 22 cm di diametro e versateci dentro il composto.

Livellate, non sbattendo, e cuocete in

forno statico a 150 °C per circa 70 minuti. In realtà la torta potrebbe essere cotta anche 180 °C per

50 minuti, ma è preferibile scegliere una temperatura più bassa per favorire una lievitazione

migliore.

Prima di sfornarla, effettuate la prova dello stuzzicadenti, infilandolo nel centro della torta

dovrà uscire asciutto e pulito.

Una volta cotta spolverate la torta margherita con zucchero a velo a

piacere.

Biscotti S

avoiardi

100 g di Savoiardi kcal 291 di cui 12.17 P 66.65 G 21.18

Ingredienti:

ingredienti

3 uova, 90 g di zucchero, 90 g di farina, zucchero a velo, zucchero semolato

Procedimento Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve ferma questi ultimi con lo zucchero a

velo. Sbattete leggermente i tuorli e con l’aiuto di una spatola uniteli delicatamente agli albumi,

facendo attenzione a non smontarli. Una volta completata questa operazione aggiungete, poco alla

volta, la farina facendola assorbire molto bene al composto prima di aggiungerne dell’altra. Fate

attenzione a far assorbire bene la farina al composto sempre lavorandolo dal basso verso l’alto e

con movimenti lenti. Inserite l’impasto dentro una

sac

-a-poche e formate, sopra una teglia rivestita

da carta forno, dei cilindri di circa 10 cm di lunghezza e 1 di spessore. Prima di infornare,

cospargete la superficie dei savoiardi con zucchero semolato e subito dopo con zucchero a velo

setacciato. Aspettate circa 5 minuti che lo zucchero a velo si sia assorbito e spolveratene un

altro

strato. Cuocete in forno a 200° per 8 minuti o comunque fino a completa doratura dei biscotti. Una

volta sfornati fate raffreddare bene i savoiardi prima di staccarli dalla carta da forno e fateli

asciugare per almeno una nottata, coperti da un foglio di carta forno prima di conservarli.

Tiramis

ù magro

senza mascarpone ricetta porzione da 100 g 175.00 Kcal G: 65 % P: 12 % L:

5.70 %

I

ngredienti

2 uova 2 tazzine di caffè una bustina di vanillina 2 cucchiaini di cacao amaro 6

cucchiaini di zucchero Savoiardi (la quantità in base alla grandezza della teglia che scegliete) Come

prima cosa, prepariamo il caffè che sarà l’elemento fondamentale del nostro tiramisù.

Zuccheriamolo con 2 cucchiaini di zucchero o di fruttosio, aggiungiamoci una tazzina d’acqua e

mescoliamo bene. In una ciotola a parte, mescoliamo 2 tuorli d’uovo, 250 gr di ricotta, 4 cucchiaini

di zucchero e una bustina di vanillina. Amalgamiamo bene con le fruste elettriche. Da

parte,

montiamo a neve i 2 album

i e poi amalgamiamoli alla crema di ricotta, facendo attenzione a

mescolare dal basso verso l’alto. La crema senza mascarpone è pronta! Ora scegliamo una teglia da

forno quadrata e non troppo grande. Inzuppiamo i classici savoiardi nel caffè e ricopriamo il fondo

della teglia: su questo primo strato versiamo metà della crema di ricotta. Andiamo a disporre un

secondo strato di savoiardi imbevuti di caffè e ricopriamo con il resto della crema. Spolveriamo con

il cacao amaro in polvere facendo attenzione ad usare un colino in modo da non creare dei vuoti. Il

tiramisù light più buono del mondo è pronto! Ora ricopriamo la teglia con la carta di alluminio e

mettiamo in frigo per almeno 3 ore, ma sarebbe meglio prepararlo il giorno prima di quando ci

occorre.

Amaretti S

ardi

125 kcal a pezzo

Ingredienti

1/2 chilo di mandorle pelate dolci (più una manciata

per decorare)

50gr di mandorle pelate amare

1/2 chilo di zucchero semolato

5 albumi da uova

medie 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata

1 pizzico di

sale

. Preparazione

Mettiamo

le mandorle dolci e amare

nel mixer insieme ad un paio di cucchiai

di zucchero semolato, poi frulliamo ad impulsi fino a quando non abbiamo ridotto il composto a

farina. Non è necessario che il risultato finale sia ultra raffinato, ma deve comunque essere

sabbioso.

Versiamo il mix di mandorle in una coppa ampia insieme allo zucchero rimanente,

lasciandone un centinaio di grammi da parte per la copertura. Aggiungiamo anche la scorza

grattugiata del limone e l’essenza di vaniglia, poi mescoliamo per incorporare tutti gli ingredienti.

Sbattiamo gli albumi con un pizzico di sale fino a quando non diventano spumosi, ma non montati.

Aggiungiamoli poco alla volta all’impasto di mandorle e amalgamiamo benissimo. Il risultato finale

dovrà essere morbido e umido, facile da modellare con le mani.

Se risulta troppo asciutto,

aggiungiamo altro albume, se è troppo molle, teniamo da parte un extra di farina di mandorle da

usare per ogni evenienza. Facciamo delle palline di impasto e rotoliamole nello zucchero che

avevamo messo da parte, poi disponiamole su una teglia foderata con carta forno e decoriamole con

una mandorla, da sistemare al centro. Cuociamo per circa 25-30 minuti in forno già caldo a 160° C.

Facciamo raffreddare completamente i nostri

amaretti sardi

prima di consumare.

Torta Sacher 150 g 489 kcal 7.7 p 101.12 g 9.28 l

ingredienti per la torta:

6 uova 160gr di

zucchero 160gr di farina 160gr di burro 200gr di cioccolato fondente 200gr di marmellata di

albicocche un pizzico di sale 1 bustina di lievito per torte

per la glassa:

200gr di cioccolato fondente

2 cucchiaini di zucchero a velo latte acqua

preparazione

sciogliete a bagnomaria metà dello

zucchero col burro e il cioccolato fondente fatto a pezzi fino ad ottenere una crema omogenea.

separate i tuorli dagli albumi. montate a neve ferma questi ultimi con lo zucchero rimanente unendo

anche un pizzico di sale.

fate raffreddare senza però che si solidifichi la crema di cioccolato e unite

i

tuorli precedentemente sbattuti grossolanamente. amalgamate per bene il tutto.

prendete gli albumi

montati a neve e uniteli al composto. amalgamate lentamente e bene, mescolando dal basso verso

l’alto. setacciate la farina e il lievito insieme quindi incorporateli a poco a poco nell’impasto.

​

per fare questa operazione potete anche trasferire l’impasto in una planetaria e utilizzare la frusta a

k per incorporare la farina.

e’

importante regolare l’impastatrice ad una velocità molto bassa e

aggiungere la farina poco alla volta, aspettando che si assorba prima di metterne dell’altra. se non

avete la planetaria, amalgamate la farina con una paletta di legno o di silicone.

​

’impasto dovrà risultare liscio e privo di grumi, non appena avrete raggiunto questa consistenza,

imburrate e infarinate bene una tortiera e versatevi dentro l’impasto. partite dall’esterno e riempitela

tutta fino al centro. vi consigliamo di utilizzarne una a cerniera, che faciliti l’estrazione della torta

una volta cotta. le quantità di questa ricetta sono adatte per una teglia di 24 cm di diametro.

​

livellate per bene, senza sbattere, ma scuotendo con movimenti circolari la teglia e aiutandovi

eventualmente con una palettina di silicone.

infornate a 150° per 1 ora e un quarto circa. verificate

la cottura con l’aiuto di uno stecchino, infilandolo nel centro della torta. se lo stecchino rimane

asciutto e pulito la torta è cotta e potete sfornarla.

lasciate raffreddare e riposare per almeno tre ore.

riprendete la torta e tagliatela in due metà. spalmate la superficie del disco inferiore con la

marmellata di albicocche.

Strudel di Mele fetta da 50 g 232 kcal 5,90 p 48,00 g 3,10

l ingredienti

Per il ripieno

– 4 mele

​

– 80 gr zucchero semolato

– 1 cucchiaino di cannella

– 1 pizzico di chiodi di garofano in polvere

​

– 50 gr pinoli

– 100 gr di uvetta lavata e strizzata

– la scorza grattugiata di un limone

– 1 bacca di

vaniglia

– 50 gr pane grattugiato

.

Per la pasta

– 1 albume

– 150 gr farina 00

– 2 cucchiai di olio

e.v.o

.

– 1 pizzico di sale

– 5 cucchiai di acqua tiepida

Per comporre lo strudel

– 25 gr burro fuso

– 1 tuorlo

– 200 ml panna

– 2 cucchiai di zucchero semolato

– Zucchero a velo q.b.

– 200 gr gelato alla crema

–

cannella in polvere

.

Preparazione:

Cominciate dalla pasta: scaldate in un pentolino un po’ d’acqua.

Nella planetaria amalgamate l’albume con parte della farina: aggiungete l’olio extra vergine

d’oliva, il sale e l’acqua continuando a impastare. Infine aggiungete la farina restante.

Compattato

l’impasto, avvolgetelo nella pellicola e in un canovaccio e lasciate riposare nel pentolino

precedentemente riscaldato.

Preparate quindi il ripieno dello strudel di mele: in una ciotola ho

mescolato le mele tagliate a dadini con lo zucchero, la cannella, i chiodi di garofano, i pinoli, le

uvette, la buccia di limone, la vaniglia e il pan grattato.

Riprendete quindi la pasta dello strudel e

stendetela sopra un canovaccio infarinato; spennellate i bordi con il burro fuso e verste il ripieno di

mele al centro.

Arrotolate la pasta e chiudete con cura i bordi: spennellate la superficie con il tuorlo

sbattuto e infornate per 40 minuti a 190° in modalità ventilata.

Montate la panna con i 2 cucchiai di

zucchero, tagliate una fettina di strudel e disponetelo sul piatto con una spolverata di zucchero a

velo cannella.

Fonte: Casteddu On Line